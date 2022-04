Dan Eskesen, principal, announced that the following students in grades 7-12 have been named to the Honor Roll for the third nine weeks at Coudersport Area Junior/Senior High School.

Students named to the Distinguished Honor Roll have maintained an average of 95% or above, those on the Honor Roll have averaged 90% and above.

7th Grade

Distinguished Honor Roll — Daniel Brown, Josephine Chang, Molly Davis, Maggie Tubbs, Caleb Wonderly, Audrey Wright

Honor Roll — Alexander Avilez, Kevin Greeley, Devin Kiser, Bryce Manns, Jesse Minor, Lucas Popchak, Averie Rimel, Lucas Risser, Elayna Stimaker

8th Grade

Distinguished Honor Roll — Dawson Bailey, Mason Bock, Tiana Brown, Joanna Chen, Marionna Cornish, Aliyah DiPilato, Autumn Haggard, Kevin Keifer, Colton Long, Ashlyn McNamara, Briar Miller, Mitchell Taylor, Sophia Taylor, Wynter Turek, Savannah Turner, Drew VanWhy

Honor Roll — Kya Abel, Ronan Bray, Ysabel Brown, Mhyla Chilson, Lizzie Clay, Cristian Cruz, Terra Dozier, Owen Gill

9th Grade

Distinguished Honor Roll — Clair Daisley, Cal Dunn, Laura Dunn, Olivia Fink, McCauly Gentzyel, Arianna Heimel, Seth Moore, Isabella Ostroski, Emilee Ruter, John Wright

Honor Roll — Emilee Atherholt, Gage Bellinger, Carl Bryant, Meredith Burrous, Ciarra Davis, Cameron Gentzyel, Haylee James, Ethan Ott, Macie Popchak, Mason Roessner, Alexis Sanderson, Thaylan Wilson

10th Grade

Distinguished Honor Roll — Gavyn Ayers, Samuel Ayers, Brenna Bailey, Victoria Bock, Stella Bray, Danika DeCarlo, Madyson Dubots-Angood, Brooke Dunlavey, Savannah Myers, Sierra Myers, Amelia Ott, Hallie Rigas, Lorenzo Salamone, Kevin Sherry, Brooke Tubbs, Holden Turek, Brooke Wonderly

Honor Roll — Owen Chang, Dylan Foster, Melanie Petroski, Zoie Sallade, Emily Snay, Reilly Streich

11th Grade

Distinguished Honor Roll — Sawyer Batterson, Tyler Boyd, Emma Chambers, Andy Chen, James Culvey II, Kyle Dunn, Lilah Husson, Leah Larson Lilianna Larsen, Alishia Monroe, Garett Morgan, Cheyne Pitcher, Isabel Porterfield, Lauren Ross, Emma Saulter, Isabella Scarfino, Ava Wahlers, Tyler Watson

Honor Roll — Camden Bailey, Gabriel Conyer, Wyatt Daisley, Acacia Greenman, Adia Grinnell

12th Grade

Distinguished Honor Roll — Seth Batterson, Aubree Burrous-Manns, Elli Chew, Benjamin Cornish, Evan Cowburn, Stella Fink, Elizabeth Frame, Makenzie Gentzyel, Garrett Kellert, Morgan Rapp, Ethan Ross, Logan Ruter, Mason Tarabori, Vanessa VanWhy

Honor Roll — Nicholas Fry, Miranda Harling, Taylor Lent, Brenna Miller, Zachary Phelps, Brady Streich