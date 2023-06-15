Sherri Blackwell, principal at Northern Potter Jr./Sr. High School in Ulysses, announces the honor roll for the fourth marking period.
Grade 12
High Honors: Daniel Keim, Rebecca Martin
Honors: Chloe Brimmer, Garrett Fuhrer, Wyatt Kibbe, Cameron Lewis, Madison Metzger, Malorie Palmatier, Andrew Smee, Riley Thompson
Grade 11
High Honors: Kayden Brown, Molly Cady, Elizabeth Crawford, Joseph Lehman, Karina Osmolinski, Sarah Risser
Honors: Haylee Chapman, Jared Cook, Trenton Easterling, Ethan Fuhrer, Reagan Slawson, Josey Sprow, Brianna Taylor
Grade 10
High Honors: Jadon Fuller, Dakota Lampman, Allison Lewis, Malachi Lewis, Rachel Manning, Nevaeh Simonetti
Honors: Ty Daniels, Paige Hamilton, Kaden Hoopes, Nevaeh Kio, Ryan Mattison, Logan Rice, Julian Seratt, William Wright
Grade 9
High Honors: Marian Hamilton, Kayla Hyde, Micah Knowles, Harley Thompson
Honors: Noah Cady, Ethan Hamilton, Emma Haynes, Madelyn Houser, Alanah Luce, Noah Sherman, Conhar Snyder, Lillian Steele, Abigail Taylor, Raegan White, Caine Wright
Grade 8
High Honors: Hayden Bieser, Franklin Boyd, Mya Crippen, Miranda Jacoby, Savannah Kio, Taylor Knowles, Kameron Martin, Temperance McCutcheon, Savannah Richard, Camila Stager, Jaylyn Williammee
Honors: Lee Calaman, Brianna Cwik, Rees Elmadollar, Tamicea Fuller, Brody Herr, Ean Hyde, Leanna Jones, Myah Kibbe, Ethan Luce, Mackenzie Mack, Aedan McCutcheon, Allison Miller, Zachary Moore, Cassidy Peffer, Caylin Potter, Steven Rinaldi, Jayden Williammee, Dante Woodring, Bailee Worthington
Grade 7
High Honors: Ethan Cornell, Gabriel Crowell, Brooke Lane, Moriah Lewis, Cole Reed, Kaydn Shope
Honors: Camrin Brookens-Catherman, Dominic Cintron, Nakayla Connolly, Dylan Cornell, Jane David, Henry Nicholas, Madalyn Palmatier, Stacy Peffer, Stella Peffer, Peyton Prince, Abigail Strotman, Colt Woodring