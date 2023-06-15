Sherri Blackwell, principal at Northern Potter Jr./Sr. High School in Ulysses, announces the honor roll for the fourth marking period.

Grade 12

High Honors: Daniel Keim, Rebecca Martin

Honors: Chloe Brimmer, Garrett Fuhrer, Wyatt Kibbe, Cameron Lewis, Madison Metzger, Malorie Palmatier, Andrew Smee, Riley Thompson

Grade 11

High Honors: Kayden Brown, Molly Cady, Elizabeth Crawford, Joseph Lehman, Karina Osmolinski, Sarah Risser

Honors: Haylee Chapman, Jared Cook, Trenton Easterling, Ethan Fuhrer, Reagan Slawson, Josey Sprow, Brianna Taylor

Grade 10

High Honors: Jadon Fuller, Dakota Lampman, Allison Lewis, Malachi Lewis, Rachel Manning, Nevaeh Simonetti

Honors: Ty Daniels, Paige Hamilton, Kaden Hoopes, Nevaeh Kio, Ryan Mattison, Logan Rice, Julian Seratt, William Wright

Grade 9

High Honors: Marian Hamilton, Kayla Hyde, Micah Knowles, Harley Thompson

Honors: Noah Cady, Ethan Hamilton, Emma Haynes, Madelyn Houser, Alanah Luce, Noah Sherman, Conhar Snyder, Lillian Steele, Abigail Taylor, Raegan White, Caine Wright

Grade 8

High Honors: Hayden Bieser, Franklin Boyd, Mya Crippen, Miranda Jacoby, Savannah Kio, Taylor Knowles, Kameron Martin, Temperance McCutcheon, Savannah Richard, Camila Stager, Jaylyn Williammee

Honors: Lee Calaman, Brianna Cwik, Rees Elmadollar, Tamicea Fuller, Brody Herr, Ean Hyde, Leanna Jones, Myah Kibbe, Ethan Luce, Mackenzie Mack, Aedan McCutcheon, Allison Miller, Zachary Moore, Cassidy Peffer, Caylin Potter, Steven Rinaldi, Jayden Williammee, Dante Woodring, Bailee Worthington

Grade 7

High Honors: Ethan Cornell, Gabriel Crowell, Brooke Lane, Moriah Lewis, Cole Reed, Kaydn Shope

Honors: Camrin Brookens-Catherman, Dominic Cintron, Nakayla Connolly, Dylan Cornell, Jane David, Henry Nicholas, Madalyn Palmatier, Stacy Peffer, Stella Peffer, Peyton Prince, Abigail Strotman, Colt Woodring

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