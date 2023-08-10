The Northern Potter School District will begin classes on Aug. 23 for all students in grades K4–12.
Any new student not yet registered for classes should do so prior to Aug. 23. New students or students who had a change of address over the summer are required to notify the district of the new residence so that transportation can be provided.
The office hours are Monday through Friday from 8 a.m. to 3 p.m. Listed below are homeroom assignments.
K4
Mrs. Cady, Rm. 120: Cameron Bacza, Kaeson Cary, Nakai Connolly, Sawyer Daniels, Landon Davis, Maci Fuhrer, Leighton Hoopes, Zackery Hurler, Kurt Kalasnik, Sawyer Kibbe, Barrett Kosa, Abigail Lehman, Patience McCutcheon, Jensen Monroe, Bentley Moore, Colt O’Dell, Phoebe Reed, Addilynn Setzer
Mrs. Jeffers, Rm. 123: Robert Ahearn, Caleb Allen, Sawyer Boden, Vyenna Burnside, Chloe Currie, Judd Davis, Kinsley Gardner, Raidyn Jones, Ford Kurtz, Lenna Lowe, Raegan Ordiway, Greyson Rodriguez, Layne Schweigart, Elena Scoville, Tripp Shields, Waylon Shutt, Nerisza Simonetti
Kindergarten
Mrs. Kosa, Rm. 98: Aria Baker, Karlee Baker, Zayden Boyd, Lennon Burdick, Logan Casados, Mason Chaput, Zaydyon Easterling, Amelia Easton, Jaylynne Favinger, Willow Georner, Brantley Grimes, Zepher Hoppe, Haisley Rinehart, Rayona Shields, Langston Shutt, Alice Soroko, Caleb Sullivan, Riley VanEtten, Lincoln Vetter
Mrs. Martin, Rm. 99: Oaklyn Austin, Adeline Bice, Ensley Brimmer, Jacq Cline, Andrew Cowburn, Willow Denhoff, Kavin Erway, Arizona Hoffman, Dominic Knauer, Ryan Lampman, Tessa Main, Connor McCaslin, Gabriel McCaslin, Jarrett McConnell, Jett McConnell, Lilly Shafer, Declan Smith, Ezra Smith, Ainslee Taylor
First grade
Mrs. Daniels, Rm. 102: Emmylou Cady, Gunner Dailey, Avery Denhoff, Griffin Graves, Cheyenne Hadley, Jayde Kibbe, Margaret Lane, Layla Moon, Emma Scoville, Jax Shields, Bella Silsby, Oakley Teller, Kamdon Walker, Maddison Woods
Mrs. Graves, Rm. 104: Faith Bartoo, Odhyn Burnside, Liem Daniels, Letty Davis, Journey Gorham, Kolton Houghtaling, Adalynne Jones, Ella Storey Jones, Oaklynn Kibbe, Harper Sherwood, Kindall Smith, Avery Tubbs, Landon Walsh, Baylei White, Elliot Woods
Second grade
Mrs. Hamilton, Rm. 106: Aiden Ahearn, Paige Baker, Avery Eskesen, Carolina Fay, Hudson Hamilton, Axton Hoopes, Tucker Hurler, Tanner Kendall, Kinslee Kibbe, Keylee Lane, Jaxton McConnell, Porter McCutcheon, Brinlee Monroe, Bradley Newcomb, Paisley Putman, Kevin Sherwood, Jason Stevens, Zander Swords, Haylee Woods, Taelor Zehr
Mrs. Knowles, Rm. 108: Emalee Allen, Owin Austin, Lyric Bruce, Ostarah Burnside, Angel Moon-Crowner, Carter Currie, Michael Hamilton, Delose Harig, Jake Hoven, Ella Hurd, Mattea Lewis, Hailey Main, Gabriel Martin, Chase Nichols, Liam Putman, Andrew Scanlan, Avery Shope, Bryson Simonetti, Preslee Stiles, Darian Swede
Third grade
Miss Kitch, Rm. 103: Madison Barber, James Bartoo, Raelynn Cady, Case Crum, Letti Daniels, Brayden Davis, Levi Hogle, Kendall Hunt, Rippin Kalasnik, Gracie Ainsworth Knickerbocker, Lennyx Palmatier, Aubrey Putman, Malaki Risser, Lincoln Teller, Jurnei White, Lucille Wright
Mrs. Misner, Rm. 101: Jack Baker, Raelkyn Burnside, Willow Chaput, Sara Conner, Trent Cook-Shaw, Britney Crippen, Annabelle Crowl, Lainey Davis, Xavier Diaz, Dane Hamilton, Anna Lane, Isaac Moore, Westyn Prince, Katie Soroko, Cheyanne White
Miss Pesock, Room 105: Wyatt Adams, Remington Brimmer, Willow Calaman, Simon Cline, Cali Fay, Gaige Fontenot, Tracie Groover, Karissa Harig, Chastity Hojnoski, Zavier Lowe, Luca Martin, Alivia Preston, Jayce Wheeler, Carter Willow
Fourth grade
Miss Weiss, Rm. 138: Evelyn Hoven, Ava Hurd, Silas Keller, Kenzi Kurtz, Jay McConnell, Sadie Moag, Brayten Nichols, Ryder Palmatier, Amelia Prince, Lily Rathbun, Noviah Simonetti, Aribella Teller, Stephen White, Legacy Willow
Mrs. Hoven, Rm. 139: Dean Cline, Rhyana Coffed, Courtney Cornell, Lila Crum, Anna Eskesen, Killian Hamilton, Jaxon Hurd, Ava Kio, Harold Martin, Kenzi Martin, Aria Scoville, Alice Sherwood, Ryker Shields, Kiara Stevens
Fifth grade
Mr. Davis, Rm. 135: Kaydence Barber, Kordell Bartoo, Rory Brown, Hunter Camburn, Michael Cintron, Aubree Elmadollar, Sydney Herr, Emma Hunt, Cayden Jones, Kinley Kalasnik, Lucia Lane, Cameron Lehman, Weston Main, Isabella Nowakowski-Sharp, Carson Putman, Samuel Silsby, Elizabeth Torrey, Levi Wheeler
Miss Keck, Rm. 136: Jacob Bliss, Rowen Boyd, Alicen Burdick, Danzyg Burnside, Karsen Copp, Iris Crowell, Jake Daniels, Paisley Hunt, Carter Morley, Tiernee Lowe, Ainsley Martin, Connor Plants, Hayleigh Preston, Hayden Risser, Michael Schappacher, Mila Shope, Xavyor Stevens, Arica Wright
Sixth grade
Miss Baker, Rm. 142: Cash Baker, Zoe Blake, Duane Cline, Sarah Davis, Charlie Eskesen, Matthew Hogle, Ryan Inzana, Brylee Lowe, Jacob Mack, Mason McCaslin, Opal McConnell, Christian Miller, Autumn Pence, Kaylynn Preston, Adam Scanlan, Sophia Sherman, Avery Torrey, Teegan Willow
Mrs. Short, Rm. 143: Ryan Barber, Xyvyn Burnside, Rhyatt Coffed, Cadan Cornell, Carsyn Moon-Crowner, MahKayla Easterling, Christopher Hamilton, Sadie Hess, Logan Kendall, Brooke Main, LizaBeth McCutcheon, William Moon, Lyllian Palmatier, Ronald Pomeroy Jake Rathbun, Gary Reisinger, Titus Risser, Jaycee Stiles
Middle school
Grade 7, Dr. Farrant, Room 56: Randilynn Abbey, Brooklyn Brimmer, Alyrya Burnside, Liam Connelly, Brian Cosme-Reyes, Nevaeh Crum, Iladeen Eckenrode, Mackenzie Emmick, Cooper Eskesen, Sophia Graves, Chase Hamilton, Blake Hughes, Cheyenne Hurler, Maddison Inzana, Harley Kendall, Blake Kessinger, Ivan Kibbe, Kayden Kio, Delana Knowles, Kimber Lampman, Conagher Mack, Ellaina Martin
Grade 7, Mrs. LaBarron, Room 58: Landon Martin, Callahan McCutcheon, Lilyanna Moore, William Morley, Bentley Nichols, Jarrytt Nichols, Hailey Partlow, Keira Price, Dominic Rice, Peyton Ruppert, Raeleigh Sherwood, Harlow Shope, Kailin Silsby, Angel Silsby-Crust, Bradley Vanocker, Cedryck Walaski, Braelie Welch, Ivan Wheeler, Wyatt White, Natalie Williams, Austyn Wright
Grade 8, Dr. McCorkle, Room 129: Sophia Bliss, Camrin Brookens-Catherman, Karvyr Burnside, Fisher Camburn, Dominic Cintron, Nakayla Connolly, Dylan Cornell, Ethan Cornell, Jonathan Crawford, Gabriel Crowell, Jane David, Dehlyla Greiss, Paige Jordan, Ryan Lamphier, Brooke Lane, Moriah Lewis, Henry Nicholas
Grade 8, Mr. Haskins, Room 128: Triston Outman, Madalyn Palmatier, Stacy Peffer, Stella Peffer, William Post, Peyton Prince, Cole Reed, Serenity Risser, Leah Seeley, Kaydn Shope, Natala Simonetti, Peytin Sollinger, Aeryth Stevens, Abigale Strotman, Jay Thompson, Colt Woodring
High school
Grade 9, Mrs. Wolfinger, Room 124: Richard Bliss Jr., Haydon Bieser, Franklin Boyd, Lee Calaman, Anden Connolly, Mya Crippen, Brianna Cwik, Owen Daniels, Rees Elmadollar, Devin Erhard, Sereneity Felgemacher, Camron Fuller, Tamicea Fuller, Brandon Furman, Kiara Greenman, Brody Herr, Ean Hyde, Miranda Jacoby, Leanna Jones, Myah Kibbe, Savannah Kio, Riley Knowles, Taylor Knowles
Grade 9, Mrs. Bender, Room 126: Kegan Lane, Ethan Luce, Mackenzie Mack, Kameron Martin, Aedan McCutcheon, Temperance McCutcheon, Allison Miller, Zachary Moore, Branson Norman, Cassidy Peffer, Peyton Pence, Lilly Pollock, Albert Price, Isabel Prince, Savannah Richard, Steven Rinaldi, Cheyenne Silsby, Camila Stager, Jayden Williammee, Jaylyn Williammee, Dante Woodring, Bailee Worthington, Mariah Wright
Grade 10, Mrs. Bieser, Room 132: Ella Baker-Goerner, Dreysen Burnside, Noah Cady, Aiden Clemons, Rebekah Copp, Heather Crowner, Ean Gertzen, Presley Graves, Ethan Hamilton, Marian Hamilton, Jadin Hardt, Emma Haynes, Madelyn Houser, Kayla Hyde, Damon Jordan, Micah Knowles
Grade 10, Mr. Doud, Room 133: Alanah Luce, William Nicholas, Alivia Norman, Cameron Poole, Kara Post, Corey Rice, Gaven Richard, Noah Sherman, Conhar Snyder, Lillian Steele, Abigail Taylor, Courtney Thompson, Harley Thompson, Tristin Thompson, Raegan White, Tiffany White, Caine Wright
Grade 11, Mrs. Gibble, Room 150: Zachery Abbott, Emma Bailey, Wyatt Bliss, Garrett Conner, Ty Daniels, Jadon Fuller, Lillie Greiss, Lacey Gross, Paige Hamilton, Gaige Hohenwarter, Kaden Hoopes, Devon Kicklighter, Mia Kio, Nevaeh Kio, Dakota Lampman
Grade 11, Miss Adams, Room 154: Allison Lewis, Malachi Lewis, Roseanna Mack, Rachel Manning, Adrianna Mattison, Ryan Mattison, October Metcalf, Logan Rice, Blayk Risser, Julian Seratt, Nevaeh Simonetti, Brittani Thompson, Dawson Walaski, Zoe White, William Wright
Grade 12, Ms. Moon, Room 50: Angela Benway, Kayden Brown, Molly Cady, Kyrie Calkins, Haylee Chapman, Gavin Conner, Jared Cook, Elizabeth Crawford, Trenton Easterling, Ethan Fuhrer, Synjyn James, Cale Jonsson, Daniel Keim, Levi Lampman, Ethan Langworthy, Joseph Lehman, Bryson Metcalf
Grade 12, Mrs. Pomeroy, Room 53: Madelyn Nicholas, Karina Osmolinski, Marissa Palmatier, Alexis Poole, Amada Reyes-Cosme, Sarah Risser, Joel Sherman, Reagan Slawson, Nolen Smith, Josey Sprow, Brianna Taylor, Dawson Wheeler, Alissa Wright, Isaiah Zabala