The following students at Warren L. Miller Elementary School in Mansfield were recognized for academic achievement during the fourth marking period.
Grade 3
Straight A’s: Grace Leigh Anthony, Kyle Michael Anthony, Cooper John Aumick, Amalia Maelyn Benelli, Scarlett Sadie Carter, Neely Marie Cummings, Jade Marie Delosa, Grant Michael Don Goldsmith, Lincoln Joseph Harzinski, Cora Lee Lantz, Bently Waber Neal, Keniel Ocasio-Vazquez, Hunter Lee Patt, Gracelynne Jesse Phelps, Jack Sabastian Potter, Jacob Walton Rolls, Kendall Elaine Roupp, Alaina Grace Route, Layla Jean Simpson, Zoe Lynn States, Skylar N Wivell
Honor Roll: Jacob Lee Arnold, Katerina Rose Avery, Sophie Elaine Bedford, Ryan Kuhn Bitner, Scarlett Rose Bolt, Brooks Allen Casselberry, Brodie Vincent Chase, Bristol Nicole Cleveland, Ava Louise Congdon, River Thomas Mark Dalton, David Lyle Edwards, Morgan Scott Fuller, Skye Lynne Jenkins, Kali May Keleher, Juliette Ann Kriner, Stephen Daniel Mahosky, Lukas Eli Makley, Camden Joseph Mayall, Jayce Hunter Mcgee, Elin Ashley Melendez, Carly Claire Pequignot, Luis Angel Roblero, Aaylah Shae Roof, Wesley Jo Seymour, Katrina Faith Sherman, Whitni Grace Sherman, Dawsyn Angel Christlyn Smith, Mackenzie Lee Smith, Noelle Leeanne Smith, Anya Noelle Snell, Sophia Tyler-Grace Stettler, Kali Jacqueline Stewart, Bria Corienne Swan, Dallas Elijah Vanderpool, Danielle Faith Virasith, Caiden James Tafarri West, Jaxson Duane Wilcox, Willow Ann Wilson, Blake Edward Wood, Cameron Lukas Young
Credit Roll: Aurora Mae LeAnn Coover, Olivia Tyler Galindo, Elijah Brian Genther, Rachael Erin McKay, Philip Anthony Rims, Aralyn Grace Weiskopff
Grade 4
Straight A’s: Peyton Lynn Barrett, Jase William Benjamin, Harper Lynnelle Brant, Mackenzie Raye Bryan, Christopher Hunter Chamberlain, Emma Lee Cote, Bentlie Ann Davey, Jameson John DeLozier, Brooks Thomas Dominick, Dillon Michael Timothy Dyer, Bryce Martin Giles, Bradley William Hamilton, Micah Lewis Hanawalt, Samantha Ann Irwin, Gabriel Duane Mahosky, Mailee Louise Marble, Levi Scott Nudd, Rory Andrew Palmatier, Alexis Renae West, Isla May White
Honor Roll: Landon Michael Bailey, Mason Krystopher Barrett, Hannah Elisabeth Burkholder, Elinor Harlow Burleigh, Brynlee Marie Cummings, Ryann Ellen Cummings, Cora Rae Czako, Carson Avery Denike, Amelia Willow-Jade Donner, Calee Jean Lynn Dyer, Carlos Alberto Ferrer-Vazquez, Trinity Rose Figueroa, Nathan Andrew-Joseph Gallagher, Jackson Everett Goldsmith, Ayden Scott Griffin, Liana Rene Halstead, Gabrielle May Johns, Carter Ray Johnston, Jonathan Liston Kennedy, Scarlett Shae Kipferl, Cyrus Lin, Colin Dean Livingston, Kyla Brooke Vickery, Lee Thomas Wilson
Credit Roll: Maegan Nicole Bennett, Gracie Lynn Breon, Ezra Robert Dalton, Ezra Layne Eichas, Kendraleigh Bailey Holsomback, Bailey Ann Kennedy, Casey Samuel Ogden, Hunter Roy Smith, Daren Maynard Stevens, Nicholas Levi Wivell
Grade 5
Straight A’s: Tucker Andrew Aumick, Mackenzie Jean Bitner, Owen Robert Brant, Kinley Ryder Brooks, Broderick Hudson Brown, Jameson Thomas Crum, Joan Helina Afla Kaitlyn Ehouman, Tyler Paul Evans, Kayla Marie Falkler, Austin James Goldsmith, Gabriella Theresa-Anne Hammer, Logan Bryce Koppenhaver, Maks Hunter Kriner, Joseph Thomas Lantz, Bridger James Lehman, Kylee Ryann Lightner, Aylah Danea Lisowski, Conor Gene McEvoy, Luke Allan Nudd, Anthony Edward Isaac Potter, Aydenn-James Ward Ross, Michael Leonard Schweit, Janelle Ava Slaymaker, Matthew Thomas Snyder, Dakota Micheal Townsend, Alexander David Verno, Lilly Marie Weikel, Gavin Scott Woods
Honor Roll: Jaiden Reilly Bailey, Collin Thomas Ball, Allison Lynn Bradford, Maddox James Correll, Ayla Elizabeth Davy, Anthony Dylan Hopper, Adreanna Elizabeth Johnson, Hallie Jade Kipferl, Salem Vaughn Leonhardt, Lilly Ann Lloyd, Conner Robert Shelman, Lydia Christine Short, Chelsea Morgan Slater, Toryn Catherine-Anne Stedge, Levi Ross VanLoon, Levi Karter Vroman, Brycelynn Marie Wilson
Credit Roll: James Christian Carter, Brooklynn Margaret Ann Gerow, Laura Louise Harding-Quinn, Grace Elizabeth Heck, Dalton James Heisley, Alexis Lee Landis, Cheyenne Marie Niles, Dominic William Ralph, Twilea Mae Steadman, Raelyn Morgan Weiskopff
Grade 6
Straight A’s: Colton Parker Barnes, Jackson Chase Benelli, Leila Elizabeth Bubeck, Gabriel Edwards Burkholder, Ava Grace Butters, Parker Andrew Chapel, Colton Charles Cooper, Broderick Mason Copley, Richelle Keaton Cowan, Marlee Ryan Crum, Emma Tasa Cummings, Hope Elizabeth Deming, Averii Michelle Gleason, Maleah Joy Hanawalt, Abigail Mae Irwin, Gabriel Liam King, Aubrey Kallie Kriechbaum, Nolan Carter Palmatier, Rylee Jane Roupp, Sophia Mae Route, Peyton Ray Sherman, Kale Michael Smith, Ashlynn Rayne Tice, Abigail Jean Youmans
Honor Roll: Farrah N Beebe, Logan Keith Booth, Brianna Olivia Bowen, Noah Robert Congdon, Ashyr Thomas Cummings, Caroline Aubrey Cummings, Brayden Alan Dacey, Kaylee Elizabeth Horvath, Chenoa Marie Ingerick, Avery Michael-Fitzpatrick Lopez, Mason Colby Mase, Jaiden Rose McConomy, William Jonah Neill, Madelyn Patricia Petta, Caleb Alan Post, Ryder J Root, Peyton Marion Schrader, Brooklyn Noel Slingerland, Oriana Trinity Staats, Mason Garrett Wheatley, Jayvon Leandor White, Brayden James Williams, Aleah Rose Wimpelberg, Jett James Winders, Nicholas Ryan Young
Credit Roll: Raelyn Elizabeth Bowen-Gifford, Jozie Ann Fuller, Joseph J. Fredrick Leclair, Olivia Jane Schweit, Maleah May Slater, Kassandra Thomas, Penelope Grace Verno