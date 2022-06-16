Wellsboro Area High School recognized the following students for academic achievement in the third marking period.
Grade 9
Distinguished Honor Roll: Braeden Patrick Abernathy, Carys Elizabeth Barlett, Chloe Kay Brandenburg, Jack Dunham Bryant, Gabriel Robert Carpenter, Alexander Augustus Citrino, Cameron Paul Clark, Lucas Zachary Cuneo, Jennifer Maureen DeCamp, William Blake Gastrock, Annika Ruth Gehman, Gloria West Guignard, Kendall Elizabeth Hastings, Haiden Clifton Johnson, Gavin Michael Keister, Madelynn Jo Losinger, Melaina Catherine Love, Adriana Marie Marley, Cassidy Lyn Mitchell, Emma May Mosher, River Lorenz Moyer, Trey Dustin Patt, Emmanuel Castro Posada, Silas Joseph Przybycien, Abigail Mae Reinhold, Nevaeh Emily Beth Rinebold, Bryce Jason Root, Daniel James Schultz, Ruby An'Mari Sierra, William Patrick Steinbacher, Levi Jack Stone, Alexandra Elaine Urena, Micah William Vickery, Raegan Michael Watkins-Bourret
Honor Roll: Karah Lynn Blackwell, Zachary Brian Boineau, Ryder Charles Bowen, Joseph Reilly Busch, Aiden Mark Howard Carson, Landri Mae Cleveland, Elijah Antonio Cothran, Nevaeh Winifred Crawford, Jessica Cummings, Emileigh Rayne Drake, Christopher Charles Greenawalt, Tyler Michael Helt, Mitchel James Lechler, Jullian Dobbins Linden, Aiden Matthew Losinger, Alec David Magli, Isabelle Raine McConnell, Arianna Marie Morgan, Avrielle Carolyn Pecynski, Emily Marie Roosa, Colin Blayne Shaffer, Aubrey Elizabeth Smith, Desiree Rachelle Solow, Gabriel Benjamin Sprouse, Dylan Michael Starkweather, Owen Parker Stevens, Colegan Bradley Stiner, Magena Albie Stroud, Marissa Mae Weimar, Payton Christopher Yawger
Grade 10
Distinguished Honor Roll: Jacob Cyrus Abadi, Isobel Willow Anderegg, Kallie Amethyst Baltzley, Zachary Eric Beaver, Dillon Otto Boyce, Meredith Grace Brownlee, Mitchell Robert Butler, Madelyn Breanna Callahan, Hayes William Campbell, Brenna Renae Cavanaugh, Jasmine Jade Chilson, Olivia Isabel Chilson, Hannalee Elizabeth Cleveland, Natalie Elizabeth Cleveland, Emma Rylie Elkin, Wesley Hardin English, Jake Allen Faulkner, Watson Matthew Feil, Serena Louella Gassner, Hannah Mae Gilmour, Hayleigh Renee Gilmour, Ian Rinker Hoose, Madison Lynn Hulslander, Riley Mark Kennedy, Rosalie Diane Ladd, Madison Faye Louise Lohr, Madeline Marie Mascho, Noah Robert Morey, Emily Marie Morris, Hannah Ruth Nuss, Abigail Jean Owlett, Maya Grace Paredes, Emily Ann Richardson, Wyatt Ulysses Roth, Laney Sue Seaton, Bryce Elizabeth Simmons, Caden Eric Smith, Caralyn Marie Warner, Ethan Reilly West
Honor Roll: Haley Lynn Bower, Nehemiah Jaxon Burrous, Renae Avanell Casson, Hailey Marie Desin, Grace Aleida Harlan, Tristan David Lane, Isaac Anthony Macias, Levi Ryan Marmara, Ysabel Michaela Miller, Miranda Angelina Perry, Madison Grace Robbins, Devin Alexander Robertson, Abbygale Marie Rudinski, Blake Solow, Hayden William Zuchowski
Grade 11
Distinguished Honor Roll: Jordyn Grace Abernathy, Conner Steven Adams, Khristina Marie Aldinger, Trever Don Ash, Conner Mitchell Baker, Madaline Althea Bordas, Piper Lynden Boyce, Rylie Briana Boyce, Cameron Robert Brought, Talia Sarah Crocco, Liliana Noel Cuneo, Sienna Quinn Cushing, Logan John Davis, Julia Elizabeth DeCamp, Katherine Lynn DeCamp, Gabriella Marie Deveney, Emily Mae Duff, Madeline Kay Gage, Wyatt Benjamin Gastrock, Aiden Warren Gehman, Blake Owen Hamblin, London McKay Hanbach, Destiny Lynn Hockenberry, Devon Carolyn Holderby, Lucas Alexander Holler, Rilyne Payge Horning, Molly Katherine Ingerick, Damien Curtis Keister, Lindsey Meredith Kline, Blake Ryan Levindoski, Peyton Landis McClure, Benjamin William Nowak, Mackayla Lind Patterson, Jack Robert Poirier, Nicholas John Polonia, Mikaella Castro Posada, Ella Madeline Reifer, Samuel Francis Rudy, Nevaeh Rae Sandstrom, Zachery Robert Smith, Charles Sidney Stephens, Aden Andreas Tom, Alyssa Nicole Trammell, Noah Michael Vickery, Hayne William Webster, Baylee Linn Wilcox, Travis Woodward
Honor Roll: Alyssa Grace Bisbing, Gunnar James Bowen, Nicholas Daniel Bowers, Jackson Lewis Brill, Madelyn Julia Campbell, Dru Ransom Clark, Dresden Kae Del Rio, Hailie Marie Kerr, Rosalind Stoltzfus King, Avry Lynne Krise, Colter Steven-Barnard Kuss, Roman Michael Luminella, Jordyn Ally McNett, Andrew Michael Merriman, Kyle Aaron Mosher, Jackson Patrick Nowak, Ezekiel Lewis Reese, Joeseph Henry Schlicher, Dallas Brian Schultz, Emiley Marie Sodman, Emily Elizabeth Starkweather, Ashlee Rene Swetland, Spencer Zane Wetzel, Alexia Mae Zentner, Wyatt Abram Zuchowski
Grade 12
Distinguished Honor Roll: Lillian Joy Abadi, Sarah Shirin Abadi, Ethan James Barlett, Dustin Robert Benedict, Dakota Joseph Boyce, Emma Suzanne Brandenburg, Madeline Wotherspoon Bryant, Kamryn Thomas Campbell, Michael Charles Carpenter, Abbye Kathryn Cavanaugh, Rita Isabella Champaign, Shannon Alane Clark, Emma Mae Coolidge, Willow Kay DeLong, Olivia Shea English, Seth Bradley English, Blaise Daniel Florio, Michael John Haraschak, Isaac Joseph Keane, Kanan Edward Keck, Giuliana Mari Keeth, Kayli Jo Knier, Nathaniel Stephen Krammes, Brooke Ashley Lundgren, Ayden Anthony Magli, Levi Gavin Mahosky, Taylor Paige Makley, Joseph Andrew Manning, William Hyre Manning, Lucia Vaganos Mignano, Abigail Jade Miller, Brody Andrue Morral, Joaquin Kelly Moses, Mackenzie Lynn Osborn, Emma Renee Owlett, Emilie Lynn Perkins, Nicole Elizabeth Pierce, Regan Laurel Regina, Colin Jeffrey Richards, Owen Louis Richardson, Rebecca Ann Rouse, Michaela Jade-Qi Sedor, Olivia Rose Servatius, Brianna Marie Smith, Shawn Alvin Burdette Starks, Ryan Mitchell Sweet, Alexandra Josephine Swendrowski, Mason Scott Thomas, Kaeli Alyssa Weatherford, Alexxis Marie Whitney
Honor Roll: Brady Wyatt Bowers, Darryn James Callahan, Keira Sue Cannon, Klaryssa Riley Casher, Kadance Xan Everett, Caleb Edward Grebill, Caleb Tenny Heck, Ayden Christian Killingstad, Hailey Renee Poole, Matthew Tyler Richards, Gretta Michele Tubbs, Lucas Joshua VanDergrift