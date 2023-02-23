The following students at Wellsboro Area High School were recognized for academic achievement in the second marking period.
Grade 9
Distinguished Honor Roll: Kieleigh Mayreah Barrido-Hoover, Emily Taylor Benjamin, Dakota Andrew Bowers, Claire Mae Browning, Rowan Elizabeth Butters, Josephine Ruth Callahan, Karter Lee Campbell, Payge Alexa Casher, Dylan Christopher Copp, Dakota Rain Crotsley, Jude Davis Cuneo, Natalia Rose DeCosta, Liam Andrew Elkin, Hannah Lee Furman, Olivia Denali Gage, Ethan Gabriel Geneski, Arah Ann-Louise Hand, Jacob Matthew Heckman, Aaron Christopher Kirk, Alea Destiny Lewis, Alexis Kay Linde, Maxwell Curtis Macias, Taylor Marie Main, Parker John Maley, Marek Michael Mascho, Delilah Grace Massey, John Allen McConaghy, Drayden Eugene McGee, Megan Rachel Mosher, Henry Scott Nowak, Trinity Emma Osborn, Cameron Keith Owlett, Lilah Francine Paredes, Ruby Lynne Reifer, Logan Ciara Root, Luke Sunderland Rothermel, Maddison Marie Rudinski, Katie Boston Sherman, Hayden Matthew Stevens, Adler Eliot Stone, Cassidy Lauren Thomas, Jacob George Thurstin, Lily Grace Wagner, Aniyah Taelyn Webb, Evelyn Ella Mae Wetherbee, Grace Alexandra Wheatley, Brooke Sonya Wheeler, Henry Joseph Whitney, Lillianna Kimberly Witmer, Noah James Zengerle
Honor Roll: Demetri Julius Adams, John Sandor Albrecht, Nevaeh Marie Arena, Hailey Morgan Bathrick, Marita Mae Brough, Kira Carbajal, Olivia Marie Carl, Harleigh Jordan Cleveland, Nikkida Lynn Costley, Tegan Anthony Del Rio, Jayden Michael Dumm, Chad Aaron Fisher, Acacia Ann Greeley, Addison Lane Harlan, Aeden Matthew Heckman, Jazlyn Marie Hennigan, Garrett Ray Kaltenbach, Vincent Michael Keck, Desiree Carol Lawler, Finn Douglas Matthews, Addison Jeanne Perry, Jordan Michael Pierce, Makenna Renae Robbins, Jordan Elizabeth Rumsey, David Andrew Seeling, Katerina Lola-Marie Shabloski, Cayden William Stafford, Dominick Scott Starkweather, Jacoby Nolan Strang, Anna Kathryn Tokarz, Camden Lee Tom, Kiernen Timothy Whitsell, Makyleigh Catherine Wilson, Kayley Marie Wood
Grade 10
Distinguished Honor Roll: Rylynn Elizabeth Baker, Carys Elizabeth Barlett, Matthew Philip Blasz, Chloe Kay Brandenburg, Jack Dunham Bryant, Gabriel Robert Carpenter, Alexander Augustus Citrino, Landri Mae Cleveland, Jessica Cummings, Lucas Zachary Cuneo, Jennifer Maureen DeCamp, Diana Marie Dibble, Annika Ruth Gehman, Ryan Scott Johnston, Gavin Michael Keister, Morgan Grace Kurzejewski, Christina Paige Logsdon, Madelynn Jo Losinger, Melaina Catherine Love, Adriana Marie Marley, Cassidy Lyn Mitchell, Arianna Marie Morgan, River Lorenz Moyer, Trey Dustin Patt, Emmanuel Castro Posada, Silas Joseph Przybycien, Abigail Mae Reinhold, Nevaeh Emily Beth Rinebold, Megan Elizabeth Robbins, Bryce Jason Root, Colin Blayne Shaffer, Ruby An’Mari Sierra, Colegan Bradley Stiner, Levi Jack Stone, Magena Albie Stroud, Alexandra Elaine Urena, Micah William Vickery, Landen Richard Wescott
Honor Roll: Braeden Patrick Abernathy, Ryder Charles Bowen, Logan Scot Boyce, Cameron Paul Clark, Elijah Antonio Cothran, Cheyenne Marie Crotsley, Fischer Osbourne Cushing, Jacob Daniel Robert Dean, Lincoln Mark DeCoursey, Syvan Michael Fladd, Christopher Charles Greenawalt, West Gloria Guignard, Kendall Elizabeth Hastings, Tyler Michael Helt, Halen Wade Kalani, Jullian Dobbins Linden, Aiden Matthew Losinger, Alec David Magli, Autumn Rochelle McCratic, Silas Michael Mickey, Emma May Mosher, Makayla Marie Pierce, Emily Marie Roosa, Daniel James Schultz, Aubrey Elizabeth Smith, William Patrick Steinbacher, Owen Parker Stevens, Benjamin Elwood Stocum, Aspenn Flodie Thomas, Marissa Mae Weimar, Payton Christopher Yawger, Karli Anne Yocum
Grade 11
Distinguished Honor Roll: Jacob Cyrus Abadi, Isobel Willow Anderegg, Kallie Amethyst Baltzley, Haley Lynn Bower, Leslie McQuilkin Bowers, Meredith Grace Brownlee, Braelynn Cassidy Butler, Mitchell Robert Butler, Madelyn Breanna Callahan, Hayes William Campbell, Brenna Renae Cavanaugh, Jasmine Jade Chilson, Olivia Isabel Chilson, Hannalee Elizabeth Cleveland, Natalie Elizabeth Cleveland, Earl James Burrows Dibble, Emma Rylie Elkin, Wesley Hardin English, Jake Allen Faulkner, Watson Matthew Feil, Lexis Marie Fillmore, Serena Louella Gassner, Hannah Mae Gilmour, Hayleigh Renee Gilmour, Grace Aleida Harlan, Ian Rinker Hoose, Madison Lynn Hulslander, Rosalie Diane Ladd, Tristan David Lane, Isaac Anthony Macias, Madeline Marie Mascho, Ysabel Michaela Miller, Emily Marie Morris, Hannah Ruth Nuss, Abigail Jean Owlett, Maya Grace Paredes, Emily Ann Richardson, Madison Grace Robbins, Devin Alexander Robertson, Levi Ryan Root, Wyatt Ulysses Roth, Abbygale Marie Rudinski, Bryce Elizabeth Simmons, Caden Eric Smith, Caralyn Marie Warner, Ethan Reilly West, Andi Victoria Zuchowski
Honor Roll: Zachary Eric Beaver, Trinity Jo Borden, Dillon Otto Boyce, Nehemiah Jaxon Burrous, Sophia Joy Hoover, Makenzie Jane Horn, Kifflyn Hope Hoyles, Brynn Taylor Hyde, Riley Mark Kennedy, Ezra John Lawton, Mya Elizabeth Lockett, Madison Faye Louise Lohr, Shawn’Patrick McCloskey, Noah Robert Morey, Hannah Elizabeth Robinson, Hayden William Zuchowski
Grade 12
Distinguished Honor Roll: Jordyn Grace Abernathy, Khristina Marie Aldinger, Olivia Michelle Aldinger, Trever Don Ash, Madaline Althea Bordas, Nicholas Daniel Bowers, Piper Lynden Boyce, Rylie Briana Boyce, Cameron Robert Brought, Kambri Anna Cleveland, Talia Sarah Crocco, Liliana Noel Cuneo, Sienna Quinn Cushing, Logan John Davis, Julia Elizabeth DeCamp, Katherine Lynn DeCamp, Gabriella Marie Deveney, Madeline Kay Gage, Aiden Warren Gehman, London McKay Hanbach, Devon Carolyn Holderby, Rilyne Payge Horning, Molly Katherine Ingerick, Damien Curtis Keister, Hailie Marie Kerr, Lindsey Meredith Kline, Blake Ryan Levindoski, Natasha Lyree Maddox, Levi Gavin Mahosky, Peyton Landis McClure, Jordyn Ally McNett, Benjamin William Nowak, Jackson Patrick Nowak, Mackayla Lind Patterson, Ana Maree Perry, Jack Robert Poirier, Nicholas John Polonia, Mikaella Castro Posada, Ella Madeline Reifer, Nevaeh Rae Sandstrom, Dallas Brian Schultz, Zachery Robert Smith, Ashlee Rene Swetland, Aden Andreas Tom, Noah Michael Vickery, Hayne William Webster, Baylee Linn Wilcox, Wyatt Abram Zuchowski
Honor Roll: Conner Steven Adams, Conner Mitchell Baker, Alyssa Grace Bisbing, Joseph Wraymon Brown, Madelyn Julia Campbell, Dru Ransom Clark, Blake Owen Hamblin, Kayleigh Marie Harper, Destiny Lynn Hockenberry, Lucas Alexander Holler, Rosalind Stoltzfus King, Emma Michelle Kriner, Andrew Michael Merriman, Grace Leigh Orsborn, James Paul Patterson, Joeseph Henry Schlicher, Emiley Marie Sodman, Charles Sidney Stephens, Alyssa Nicole Trammell, Joshua James Williams, Travis Woodward